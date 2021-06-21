المنفي يبحث مع الصور دعم الاستجابة لآليات حقوق الإنسان في السجون

ليبيا- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع النائب العام الصديق الصور ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي اطلعت عليه صحيفة المرصد تم التباحث بشأن هذه المعايير في السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل والإسراع في إطلاق سراح المسجونين قسرا والذين ليس لديهم أي قضايا وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان إن المنفي شدد على ضرورة دعم السلطة القضائية وحل كافة الإشكاليات التي تعيق عملها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية