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الدبيبة والعبدلي يتدارسان أوضاع الشبكة الكهربائية العامة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- تدارس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السيد وئام العبدلي أوضاع الشبكة الكهربائية العامة.

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة إن الأخير والعبدلي عقدا جلسة عمل في ديوان رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية شهدت بحث أسباب زيادة ساعات الانقطاع وما أنجز من قبل الشركة في الخطة العاجلة المعتمدة.

وشدد الدبيبة خلال الجلسة على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المقترحة وعلى ظهور رئيس الشركة إعلاميا مع مدراء الإدارات بالشركة ووضع أبناء الشعب الليبي أمام كافة التفاصيل المتعلقة بالشبكة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لاتوجد في ليبيا مشكلة كهرباء بل توجد اوامر انجليزية بقطع الكهرباء على الشعب لتربيته وحرقه على نار هدئة بريطانيا هي وراء جميع الازمات الليبية من سيولة الى كهرباء انتهاء بالحروب … فجميع موظفون دولة الليبية عبارة عن قوادة للأنجليز بدون استثناء. من اكبر راس الى اصغر راس .

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