ماس: لا بد من انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن مؤتمر برلين 2 سيبحث دعم انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل ومناقشة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وأكد ماس في تصريحات أدلى بها لصحيفة “دي فيلت” الألمانية طالعتها صحيفة المرصد أن الدول التي وعدت بانسحاب القوات العسكرية من ليبيا في النسخة الأولى من مؤتمر برلين خلال شهر يناير من العام الماضي لم تفي بوعودها.

وشدد ماس على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا خطوة بخطوة وبشكل متساوٍ حتى لا يحدث خلل عسكري يمكن لأحد الأطراف استخدامه لهجوم مفاجئ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية