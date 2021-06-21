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حويلي: تحرك قوات حفتر في الجنوب عمل عدائي في ظل صمت المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بأهمال المنطقة الجنوبية.

حويلي الموالي بشدة لتركيا أوضح في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية تابعتها صحيفة المرصد إن هذا الإهمال جعل المنطقة مستباحة، واصفًا في ذات الوقت التحركات العسكرية للقوات المسلحة في الجنوب بالعمل “العدائي” في ظل صمت المجلس الرئاسي على حد وصفه.

وزعم حويلي إن هذه التحركات تسببت لليبيا بمشاكل حقيقية مع الجيران مثل ما يحدث الآن مع الجزائر وتشاد خلال الفترة الماضية عند دخول “مسلحين” تابعين للقوات المسلحة إلى تشاد وقتلهم الرئيس التشادي إدريس ديبي على حد زعم عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري.

ودعا حويلي المجلس الرئاسي أن يكون حاسما فيما يتعلق بالجنوب ويمنع أي ميليشيات مسلحة من تهديد الدول المجاورة ويعمل على ضمان استقرارها بالتنسيق مع قادة دول الجوار على حد تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ايها الخروف الاخوانى الحقير ليس من سلطة المجلس الرئاسى طبقا لصلاحياته ان يتدخل فى عمل الجيش الوطنى المكلف بقرار من نواب الشعب وليس حسب تخاريف الاخوان جيش حفتر بل هو رغم انفك وانف المنفى الجيش الوطنى الليبى للمكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ياكلاب والاتفاق السياسى يلزم القائد الاعلى للجيش باحترام التشريعات النافذة ولانك احول وغبى فى القانون وجاهل لهذا تهزى وطز فيك انت وكل حريم السلطان فالجيش الوطنى جيش الشعب له حرية مطلقة فى اى قرار لمخاربة الارهاب موتوا بغبظكم ياكلاب

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