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أقطاي: من المستحيل سحب وجودنا العسكري في ليبيا لأنه يتمتع بشرعية محلية ودولية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ياسين أقطاي إن من المستحيل قيام بلاده بسحب وجودها العسكري في ليبيا.

أقطاي إدعى في مقال له نشرته صحيفة “يني شفق” التركية تابعت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد إن بلاده هي الدولة الوحيدة التي يرتكز تواجدها في البلاد على ما وصفه بـ” الشرعية الدولية ” (إنفاقية السراج – أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب)  وأنها ليست محتلة وهي هناك بطلب ودعوة مما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) وهي موجودة هناك بقدر ما تطلبه على حد تعبيره.

واتهم أقطاي مصر بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري الفعلي إلى من وصفه بـ”حفتر زعيم الانقلاب المتمركز في الشرق” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مؤكدًا إن العقبة الوحيدة التي أمام “حفتر” للهيمنة على ليبيا من خلال الانقلاب هي هذا التواجد التركي في البلاد على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كلام فارغ من امعة لا يملك اى قرار فاردوغان سينسحب رغم انفه لان كل دول العالم تقول له اخرج ياكلب والحكومة التى نالت ثقة البرلمان تقول له ايضا اخرج ياكلب ولجنة العشرة تقول له اخرج ياكلب فماذا ينتظر الكلب لا احد يهتم بهزيان جرذان اردوغان الكل يعلم انهم امعات تافهة ولو امرربايجن اردوغان بالانسحاب فلا يستطيع ان يرفض لانه دخل ليبيا بامر من ترامب وبدونه لا يستطيع ان يقترب من ليبيا والكل يعرف اتفاقيات السراج معكم باطلة بالثلاثة فهو لا يملك حق توقيع اى اتفاق دولى دون توافق المجلس الرئاسى بالمامل طبقا لاتفاق الصخيرات ثم يعرض على مجلس النواب .
    اما الجيش الوطنى بقيادة المشير ياحقير فمكلف بقرار من مجلس النواب وهو جيش الشعب ياكلب ومن حق مصر دعم الجيش الوطنى خدمة لامنها القومى ولو ادى الانر الى دخول الجيش المصرى الى ليبيا ومحاربة الاحتلال التركى والجيش المصرى لديه موافثة جاهزة من البرلمان المصرى والليبى ولديه تاريخ حافل فى سحق الجيش التركى من قبل فى عقر داره ومن حق مصر دعم الجيش العراقى والعربى السودى فى دحر اللختلال التركى فااجيش السورى هو ااجيش الاول والجيش المصرى الثانى فى الاسماعلية والثالث مقره فى السويس والرابع الليبى فى بنغازى ونهاية امكم سوداء

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  • بعد ان طلبت منكم السلطة الليبية مغادرة ليبيا لم يعد وجودكم شرعي بل اصبح احتلال . ويجب عليكم ان تغادرو

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