أقطاي: من المستحيل سحب وجودنا العسكري في ليبيا لأنه يتمتع بشرعية محلية ودولية

ليبيا – أكد مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ياسين أقطاي إن من المستحيل قيام بلاده بسحب وجودها العسكري في ليبيا.

أقطاي إدعى في مقال له نشرته صحيفة “يني شفق” التركية تابعت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد إن بلاده هي الدولة الوحيدة التي يرتكز تواجدها في البلاد على ما وصفه بـ” الشرعية الدولية ” (إنفاقية السراج – أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) وأنها ليست محتلة وهي هناك بطلب ودعوة مما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) وهي موجودة هناك بقدر ما تطلبه على حد تعبيره.

واتهم أقطاي مصر بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري الفعلي إلى من وصفه بـ”حفتر زعيم الانقلاب المتمركز في الشرق” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مؤكدًا إن العقبة الوحيدة التي أمام “حفتر” للهيمنة على ليبيا من خلال الانقلاب هي هذا التواجد التركي في البلاد على حد زعمه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية