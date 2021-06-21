اللجنة العسكرية المشتركة  5+5  تتفقد الطريق الساحلي غربي سرت

سرت 22 يونيو 2021 (وال)- أجرى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الإثنين، زيارة تفقدية للطريق الساحلي غربي مدينة سرت؛ شملت زيارة البوابات والنقاط المتفق بشأنها خلال الاجتماعات السابقة للجنة.

وأوضح الفريق “أمراجع العمامي” رئيس وفد القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة – في تصريح صحفي للصحفيين أم فندق المهاري بسرت – عقب الزيارة الميدانية للطريق الساحلي المغلق غرب سرت 50 ك م؛ بأن اللجنة بكامل أعضائها قد توقفت ببوابة الخمسين غربي سرت، للاطلاع والوقوف على حال الطريق والاطمئنان على إزالة الألغام ومخالفات الحرب.

وقال” أن كل هده الإجراءات لازالت تحتاج بعض الوقت، وإن كافة اللجان تقوم بعملها كلا حسب اختصاصه. (وال)

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