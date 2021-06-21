مالية الوحدة الوطنية: لا بد من الإسراع بتوريد أموال الجباية

ليبيا – وجه وكيل وكيل وزير المالية لتنفيذ شؤون الميزانية بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم أبو عجيلة عكرة خطابا لعدد من الجهات الحكومية بشأن الإيرادات المالية.

الخطاب الذي اطلعت صحيفة المرصد على مضمونه أشار إلى أن المسؤولين بالجهات والمصالح العامة تأخروا في توريد حصيلة الإيرادات التي تم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أو الحساب الخاص بها في المصرف المركزي في طرابلس.

وطالب عكرة وكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والمراكز العامة والمراقبين الماليين العامين بضرورة توجيه وإلزام كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل المحدد وفق القوانين واللوائح المنظمة وتحويلها لحساب الإيراد العام من دون تأخير وعدم التصرف فيها.

واشار عكرة إلى أن هذا الأمر يؤثر على تنفيذ الميزانية العامة لا سيما بعد أن تبين من خلال متابعة تقارير الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري إن التأخير في التحصيل والتوريد عامل مؤثر على تنفيذ الميزانية العامة والاستفادة من هذه الإيرادات كمصدر من مصادر التمويل.

واختتم عكرة خطابه بتوضيح أهمية الأمر الذي يتطلب توجيه وإلزام كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل المحدد وفق القوانين واللوائح المنظمة إليها وتحويلها إلى حساب الإيراد العام من دون تأخير وعدم التصرف فيها عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن لتمويل الميزانية.

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