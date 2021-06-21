وفد الجامعة العربية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا

القاهرة 22 يونيو 2021 (وال)- توجه الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ” حسام زكي ” على رأس وفد؛ إلى ألمانيا للمشاركة في فعّاليات مؤتمر برلين 2 حول ليبيا والتي تبدأ بعد غد الأربعاء.

وأفادت مصادر صحفية أن أمين عام جامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط ” من المقرر أن يلتحق بالوفد في ألمانيا الثلاثاء.

وتأتي مشاركة الجامعة العربية؛ بناء على دعوة وجهت لها من الخارجية الألمانية، في إطار حرصها على دعم جهود فرض استقرار دائم في ليبيا، والتحضير للانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا. (وال)

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