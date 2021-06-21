شركة رأس لانوف النفطية: قرب إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين

ليبيا – أكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز قرب إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين بعد توقف دام لنحو عام ونصف العام.

بيان صحفي للشركة طالعته صحيفة المرصد أكد إن إعادة التشغيل ستكون خلال الأسبوع الجاري لأن التجهيزات النهائية في المصنع جارية إذ بدأت فرق الصيانة والتشغيل منذ فترة في أعمال التجهيز المبدئي حتى الوصول لعملية إدخال إمدادات النيتروجين من وحدات المرافق وإتمام العمليات التشغيلية اللازمة بالخصوص.

وأضاف البيان إن المادة الخام وهي غاز الإثيلين تم إدخالها للمصنع لإتمام عملية الكسح وتنقيته من الشوائب ليتم بعد ذلك حقن العوامل الحفازة في المفاعل لإنتاج بولي إثيلين المسحوق ثم إنتاج بولي إثيلين المحبب ثم تحليله وتصنيفه لتأتي بعد ذلك مرحلة التكييس وخروج المنتج بصورته النهائية.

وتابع البيان إن هذا المنتج سيكون بعد ذلك جاهزا لعملية الشحن والبيع بعد الوصول إلى الكميات التخزينية المطلوبة منبها إلى أن أن كافة هذه الخطوات ستتم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية