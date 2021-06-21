المنفي لـ«المنقوش»: نرفض عقد ملتقى مصالحة لوفد من الجنوب في روما دون علمنا

وجه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خطابا هاما وعاجلا، إلى نجلاء المنقوش وزير الخارجية، بشأن استعدادها لإرسال وفد من الجنوب لعقد ملتقى مصالحة في إيطاليا.

وقال المنفي في خطابه:” بالإشارة إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي أوكل للمجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، حيث قام المجلس بإصجار قراره رقم 5 لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية”.

وأضاف الخطاب:” من خلال متابعتا لملف المصالحة قد بدر إلى علمنا قيام وزارة الخارجية، بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي”.

وتابع:” نحن نشجب ونستنكر هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يستوجب إلغاء المؤتمر المشار إليه، وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.