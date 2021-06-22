اليوم السابع: هذه تفاصيل إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في ليبيا

ليبيا – كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية تفاصيل تمكن بعثة مصر الديبلوماسية بالعاصمة طرابلس من إطلاق سراح 90 عاملًا مصريًا كانوا محتجزين في ليبيا.

ووفقا لما أعلنته الصحيفة المصرية وتابعته صحيفة المرصد بدأت القصة حينما دخل بطريقة غير شرعية 90 مصريا إلى ليبيا أغلبهم من مركز العدوة بقرية القايات محافظة المنيا ومن بين العمال المصريين نحو 50 عاملا لا توجد بحوزتهم أي أوراق ثبوتية أو جوازات سفر.

وأضافت اليوم السابع إن عملية احتجاز هؤلاء تمت في منطقة قورجي بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضية وتم نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ناقلا عن رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية في العاصمة طرابلس السفير محمد ثروت سليم قوله إن من تم إطلاق سراحهم فضلوا البقاء في ليبيا لممارسة أعمالهم.

وحذر سليم المواطنين المصريين الراغبين في العمل داخل ليبيا من السماسرة وعصابات الهجرة غير الشرعية ممن يستغلونهم ويحصلون على أوراقهم الثبوتية وعلى مبالغ مالية لتهريبهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الليبية وفقا للصحيفة المصرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية