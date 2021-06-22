النعاس: من الممكن إغلاق الطريق الساحلي من قبل حفتر بأي لحظة

ليبيا – اعتبر وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس أن فتح الطريق الساحلي خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لأنه طريق تجاري رئيس يربط المدن الليبية من الشرق للغرب، وبالجوار المصري والتونسي والجزائري انتهاءً بالمغرب.

النعاس قال خلال تغطية خاصة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: “ما يمكن فتحه يستطيع حفتر أن يقفله خلال 24 ساعة، فمجرد أن يَعتقلَ أحدًا سيمتنع المواطنون عن استخدام الطريق؛ لذلك عند فتح الطريق دون شروط تضمن سلامة المواطنين، سيكون كل شيء محتمل الوقوع”.

وأشار إلى أن الدول الكبرى اتجهت حاليًا للتهدئة وحل الأمور، بعد أن قامت بتخريب كل شيء في ليبيا، معتبرًا أن المشهد مدمر بالكامل، لذلك حاليًا يعاد ترتيبه من قبلهم، وفقًا لحديثه.

كما لفت إلى أن مؤتمر برلين 2 تقوده ألمانيا الدولة الوسطية التي لم تتورط في المشهد الليبي، وهي الشريك التجاري الثاني الأكبر في ليبيا ودورها الوحيد الذي ممكن أن تنجح فيه هو التوفيق بين الدول الخمس الكبرى المسيطرة على المشهد الليبي، وإن لم تنجح فسيعود المشهد للمربع الأول.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية