ليبيا الان

النعاس: من الممكن إغلاق الطريق الساحلي من قبل حفتر بأي لحظة

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس أن فتح الطريق الساحلي خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لأنه طريق تجاري رئيس يربط المدن الليبية من الشرق للغرب، وبالجوار المصري والتونسي والجزائري انتهاءً بالمغرب.

النعاس قال خلال تغطية خاصة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: “ما يمكن فتحه يستطيع حفتر أن يقفله خلال 24 ساعة، فمجرد أن يَعتقلَ أحدًا سيمتنع المواطنون عن استخدام الطريق؛ لذلك عند فتح الطريق دون شروط تضمن سلامة المواطنين، سيكون كل شيء محتمل الوقوع”.

وأشار إلى أن الدول الكبرى اتجهت حاليًا للتهدئة وحل الأمور، بعد أن قامت بتخريب كل شيء في ليبيا، معتبرًا أن المشهد مدمر بالكامل، لذلك حاليًا يعاد ترتيبه من قبلهم، وفقًا لحديثه.

كما لفت إلى أن مؤتمر برلين 2 تقوده ألمانيا الدولة الوسطية التي لم تتورط في المشهد الليبي، وهي الشريك التجاري الثاني الأكبر في ليبيا ودورها الوحيد الذي ممكن أن تنجح فيه هو التوفيق بين الدول الخمس الكبرى المسيطرة على المشهد الليبي، وإن لم تنجح فسيعود المشهد للمربع الأول.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • من حقه ياترباس فهو القائد العام للجيش بقرار من نواب الشعب ياكلب ولا يجوز للقائد الاعلى تغييره الا بموافقة البرلمان وهذا مستحيل كما ان المجلس الرئاسى ملزم حسب الاتفاق السياسى بالالتزام بالتشريعات النافذة
    اما المستفيد الاكبر من فتح الطريق فهو غرب ليبيا فالشرق اصلا سيتم ربطه مع مصر ومنها الى دول الخليج وتصل برا حتى لتركيا نفسها عن طريق كوبرى يربط مصر بالسعودية والاستفادة من شبكة طرق مصرية حديثة تربط العلمين بسيناء ومنها للسعودية مما يسهل على الحجاج برا ومع قطار سريع سيربط بنغازى بمصر ومع اقامة الجيش الوطنى لوحدات سكنية عدة ببنغازى لتستوعب كثافة سكانية عالية مستقبلا .
    انسى وخذ البنسة

    رد

  • حتى هذا الطريق مستقبلا لن يكون له قيمة عندما تربط بنغازى بطرابلس بقطار سريع يقطع المسافة فى اربع ساعات فقط

    رد

  • من النتائج العظيمة لثورة التكبير ثورة اطياح السعد النودا السودا أنها أخرجت لنا هؤلاء المتحذلقين الخبراء والعلماء والمحللين ….هذا السيد المحترم الخبير وحسب القوائم الرسمية لاسماء قوات الشعب المسلح أيام الطاغية فأن مهنته كانت (( نجار )) …ومع احترامي لهذه المهنة ولكن لا يجوز ان ينتحل مهنة محلل او خبير وهو لايفقه الا في الخشب والمسامير..!!! ولكن عجائب ثورتنا ونكبتنا غير عادية وعظيمة …لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…الي متي هذه المهازل ..؟؟؟متي تنتهي هذه الاسطوانة المشروخة..؟؟؟متي تنتهي مقولات الطوار الاشاوس مباديء ثورة فبراير ..متي ..؟؟

    رد