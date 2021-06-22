السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان على أهمية خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي،

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فقد توافق السيسي وميتسوتاكس على دعم الليبيين في إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري، وتذليل أية عقبات قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون مماطلة، وتفكيك المليشيات المسلحة، بما يضمن استعادة عودة ليبيا لأبنائها، واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية