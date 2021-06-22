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محلل جزائري: حفتر لا يملك جيشاً حقيقاً ولكن مليشيا لا تخيفنا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الجنرال الجزائري المتقاعد مختار مديوني أن “الجزائر بلد سلم وتملك دبلوماسية قوية لكن حدودها خط أحمر وتحركات حفتر في الجنوب لا تخيفها لأنه لا يملك جيشا حقيقيا”. على حد قوله.

وقال «مديوني» في حوار تلفزيوني، على قناة فبراير، الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبراير، إن “حفتر لا يملك جيشاً حقيقاً ولكن مليشيا”، مردفًا “لدينا دبلوماسية قوية والتي لعبت دورها”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ أن “مسؤولون ليبيون جاءوا مؤخراً عند رئيس الجمهورية والتقوا نظرائهم الجزائريين في ما يخص التبادل التجاري وحتى إعادة إعمار ليبيا وإعطاء الطاقة الكهربائية لليبيا”، بحسب تعبيره.

وأردف الجنرال الجزائري المتقاعد، قائلًا: “نحن بلد سلم نحاور ونملك دبلوماسية محترمة في المنطقة”، لافتًا “ولكن قلناها عدة مرات وقالها رئيس الجمهورية في ما يخص طرابلس خط أحمر، ونعاود ونقول حدودنا خط أحمر”، على حد زعمه.

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حفتر محلل جزائري مليشيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا فرانكفوني يا لقيط يا كلب الفرنسيس خليك بعيد ولا تتفلسف ولا تتدخل في شؤون ليبيا والعرب والمسلمين يا فرانكفوني انت فرانكفوني شن جابك لليبيا يا عميل الفرنسيس يا فرانكفوني لا علاقة للجزائر بالعرب والمسلمين علاقتكم مع اسيادكم الفرنسيس يا جزيري يا نكرة

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  • مرتزق جزائري دفعوا له ليقول كلام يشوش به علي الجيش انتصارات ويطرب من أستضافوه في هذه اامحطة الأرهابيه مموله من قطر والمشرفين عليها كانوا عملاء للناتو في بداية الآمر أثناء حملته العسكريه علي ليبيا و لأن العميل لا يستطيع التوقف عن العماله لذلك عملوا كعملاء لقطر يوم ما كانت قطر تشرف علي تدريب الارهاببين في غرب البلاد لتسلحهم لتشق بهم صف الجيش الليبي ثم تحولوا الي العماله لتركيا وبعد العماله لتركيا الله اعلم لمن سيصبحوا عملاء

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  • تبون انسان لاعلاقة له بالجزائر وامجاد اهل الجزائر ؟..الليبيون فضلهم على الجزائر لاينكره الا ضال وليس من مصلحة الجزائر او امنها القومي ان تعادي الليبيين او تتدخل في نزاعاتهم الا بالحسنى والحيادية ؟؟

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  • سؤال للمحلل مختار : هل العالم الامم المتحدة وبعثتها يتعاملون مع حفتر بهذه النظرة . ام لانه قائد الجيش الليبي ؟ اتصل به ترامب . ودعته البعثة الاممية في جلسات الحوار في باليرمو وباريس وروما . فهل يتعاملون معه كما تقول . ام انك تغرد خارج السرب ؟ .
    ايها الساذج لا يرى رايك الا اقلية قليلة من الليبيين المخادعين والمخدوعين بهم .

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  • سبحان الله … كم كثرَ عدد المعتوهين هذا الزمان ؟ بغض النظر عن حفتر أو غيره فهوَ يتحرك داخل الأرض الليبية آيها المعتوه .. هل تريد منه أن يأخد الأمر منك عندما يتحرك داخل أراضيه ؟… فعلً الذين يستحونْ جلهمْ فى المقابر ولم يبقى سوى السفلة فى هذه الأيام.
    وتابع؛ أن “مسؤولون ليبيون جاءوا مؤخراً عند رئيس الجمهورية والتقوا نظرائهم الجزائريين في ما يخص التبادل التجاري وحتى إعادة إعمار ليبيا وإعطاء الطاقة الكهربائية لليبيا”، بحسب تعبيره… أما بخصوص إعادة إعمار ليبيا وإعطاء الطاقة الكهربائية لليبيا … فليبيا أصبحت كالحمار القصير( أكرمكم الله) الجميع يريد الركوب بفعل الحكومات المتعاقبة النتنه ، أما بخصوص إعطاء الطاقة الكهربائية لليبيا فعندما كان المخلصين من أبناء الوطن أمثال المهندس عمران ابوكراع ، كانت امور الكهرباء وغيرها من الآمور مستقرة ولا يلتفتون الى أمثالكم الأنجاس.

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  • الحمد لله الذي جعلكم تقرون أن الذين يقودهم حفتر اليوم هم جيش، لا سيما وأنكم تقرونه في سياق الذم والتنقص والحق ما شهدت به الأعداء

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  • انه خروف متخلف عقليا من خوان الجزائر ولا يمثل الا قلة من حثالة المجتمع لا وزن لها حتى فى انتخابات لم يشارك فيها 70% من الشعب الجزائرى العظيم الرافض لانتهايات تبون واحد مجنون والثانى ميبون

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