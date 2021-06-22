محلل جزائري: حفتر لا يملك جيشاً حقيقاً ولكن مليشيا لا تخيفنا

زعم الجنرال الجزائري المتقاعد مختار مديوني أن “الجزائر بلد سلم وتملك دبلوماسية قوية لكن حدودها خط أحمر وتحركات حفتر في الجنوب لا تخيفها لأنه لا يملك جيشا حقيقيا”. على حد قوله.

وقال «مديوني» في حوار تلفزيوني، على قناة فبراير، الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبراير، إن “حفتر لا يملك جيشاً حقيقاً ولكن مليشيا”، مردفًا “لدينا دبلوماسية قوية والتي لعبت دورها”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ أن “مسؤولون ليبيون جاءوا مؤخراً عند رئيس الجمهورية والتقوا نظرائهم الجزائريين في ما يخص التبادل التجاري وحتى إعادة إعمار ليبيا وإعطاء الطاقة الكهربائية لليبيا”، بحسب تعبيره.

وأردف الجنرال الجزائري المتقاعد، قائلًا: “نحن بلد سلم نحاور ونملك دبلوماسية محترمة في المنطقة”، لافتًا “ولكن قلناها عدة مرات وقالها رئيس الجمهورية في ما يخص طرابلس خط أحمر، ونعاود ونقول حدودنا خط أحمر”، على حد زعمه.