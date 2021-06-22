ليبيا الان

دراغي: مواقف ألمانيا وإيطاليا تجاه ليبيا متقاربة جدا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إن مواقف بلاده وألمانيا تجاه الولايات المتحدة وروسيا والصين وأيضا ليبيا ودول شمال إفريقيا «متقاربة جدا»، إضافة إلى ما يخص «البعد الخارجي» لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ووصف دراغي علاقات روما مع برلين بـ«العميقة والمتينة والدائمة»، منوها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتقارب في وجهات النظر بين حكومتي البلدين «الذي برز في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى» الأخيرة، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتابع «هذا التعاون الوثيق ليس مفاجأة، فألمانيا الدولة الأولى في مجال السياحة بالنسبة لإيطاليا، وتعيش بها الجالية الإيطالية الاكبر في العالم، بواقع مليون نسمة».

اقرأ أيضا: دراغي وميركل يناقشان دعم عملية برلين بشأن ليبيا والهجرة

وأضاف: «نحن الدولتان الأكبر في أوروبا بقطاع الصناعات التحويلية، وتكملان بعضهما البعض إلى حد كبير، كما نتعاون في قطاع الدفاعن ولنا وجهات نظر مشتركة فيما يتعلق بالبيئة، حيث من الممكن تطوير مشاريع مشتركة في (مجال طاقة) الهيدروجين» الأخضر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • جميع مصائب الشعب الليبي من قلة سيولة وقطع الكهرباء ونهب اموالهم وقتلهم وتسليط العملاء والخونة عليهم وسرقة ثرواتهم وتشريدهم وهدم بيوتهم واشعال الحروب بينهم وتقطيع اوصالهم من بريطانيا والالمانيا وباقي عبيدهم في اوروبا ومستعمراتهم القديمة التابعهم لهم حتى يومنا هذا… كل مايحدث امام الاعلام هي افلام واكاذيب شيطانية ليس عندهم الا استخدم السحر والشعوذة والمشعوذين ضد الاسلام والمسلمين لسيطرة عليهم من قبل الشيطان بعد ضربوا دينهم وصلواتهم فلم يبقى عندهم الا شهر رمضان والاذان سيتم التخلص منهم قريبا عبر كذبة شيطانية خبيثه وهم المسئولين عن جميع المجازر القديمة في افريقيا وامريكا الشمالية واللاتنية وشعوب العربية والاسلامية وهم وضعوا الييهود في فلسطين وقتلوا الشعب الفلسطيني ليس اليهود من قتلوا الفلسطيني بل الانجليز والمانيا وفرنسا هم ذبحوا شعوب العالم وذبحوا الفلسطيني والعرب ليس نتنياهو او بن غورين او غيرهم الملكة اليزابيت وسلالاتها هي من ذبحتم هذه الشعوب وعلى راسهم الشعب الفلسطنيني والشعب اليهود ضحية مثله مثل الشعب العربي المانيا ذبحت اليهود والعرب معاً وكذلك بريطانيا وفرنسا … ونفس هذه الدول هي من جاءت بربيع العربي وبداعش والمقاتلة والسلفية والاخوان والقاعدة وجميع الجماعات الارهابية لقتل العرب والمسلمين واليهود معاً.

    رد