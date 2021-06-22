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العرادي محذراً «عقيله»: لابد من التوافق مع «مجلس الدولة» في أي إجراء يخصّ الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عبدالرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب من اتخاذ أي إجراء يخص الانتخابات المقبلة دون التوافق مع المجلس الاستشاري للدولة.

وقال «العرادي»، في تدوينة له على تويتر، موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «الحديث عن القرار رقم 5 لسنة 2014 هو حديث عن العدم»، متابعا «القرار معدوم من عدة أوجه؛ بنص أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».

وأضاف محذرا ، «أن أي إجراء متعلق بالانتخابات هو مقيد بضرورة التوافق مع ‎المجلس الأعلى للدولة بموجب النص الصريح في ‎الاتفاق السياسي».

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عز الدين عقيل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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