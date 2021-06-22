“مؤسسة النفط”: توفير الغاز لشركة الكهرباء من أولوياتنا

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، عددًا من الملفات المشتركة المتعلقة بمساهمة قطاع الطاقة بتوليد الطاقة الكهربائية، بما يضمن توفير إمدادات الغاز للسوق المحلي.

وناقش الطرفان الخطط المستقبلية للشركة العامة للكهرباء وبرامج التوسع على المدى القريب والبعيد، إضافةً إلى بحث احتياجاتها المستقبلية، وسبل التوجّه للطاقات المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ عرضت المؤسسة على الشركة مساعدتها والتنسيق مع شركائها في هذا المجال والعمل معًا في سبيل الوصول لهذا الهدف، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لبيان المؤسسة.

من جهته، أكد “صنع الله” أن من أولويات المؤسسة توفير الغاز للسوق المحلي، وخاصةً لمحطات الشركة العامة للكهرباء، موضحًا أن الكميات المتوفرة حاليًا تلبّي احتياجات الشركة.

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