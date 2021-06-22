وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: سنعمل على احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة في «برلين 2»

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو مشاركتها في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، قائلة: «سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة».

كما أشارت أيضا إلى أن الهدف من العملية هو الدفع نحو «تنفيذ خارطة الطريق السياسية و(إجراء) الانتخابات»، حسب تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

ووجهت الشكرة إلى ألمانيا والليبيين «على جعل عقد هذا الاجتماع ممكنا».

وينعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحضور كبار ممثلي حكومات ليبيا، والجزائر والصين، والكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، وهولندا، وروسيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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