«نورلاند»: أمريكا تجري محادثات مع أطراف مهمة في ليبيا لسحب القوات الأجنبية قبل الانتخابات

أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في ليبيا بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى ليبيا، في تصريحات للصحفيين، نقلها عدد من الوكالات والمواقع الإخبارية العالمية: “إن الولايات المتحدة لن تنتظر حتى العام المقبل لتحقيق بعض التقدم في هذا الملف”.

وأضاف “جزء من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في وجود حكومة قوية مشروعة ويعتد بها، قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها”.

وتابع “سيكون ذلك تطورا مهما للغاية ومؤثرا جدا لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم. هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل”.

وتأتي تلك التصريحات المهمة قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الثاني بشأن ليبيا هذا الأسبوع.