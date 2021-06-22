مسؤولة أممية: سنعمل في مؤتمر برلين على إحراز تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ميري دي كارلو، أنه سيتم خلال مؤتمر برلين 2 العمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة.

وقالت المسؤولة الأممية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “في طريقي إلى مؤتمر برلين2 حول ليبيا” مضيفة “سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة، وأيضاً تنفيذ خارطة الطريق السياسية والانتخابات” معربا عن شكرها لألمانيا والليبيين على جعل عقد هذا الاجتماع ممكنًا.

ويعقد في 23 من الشهر الجاري مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا والذي يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير 2020 كما سيتم التركيز على مناقشة الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد وينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

كما يبحث المؤتمر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وستكون هناك أيضًا خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية.