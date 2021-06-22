طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فتشهد استمرار تأثير موجة الحر على أغلب مناطق غرب ليبيا .

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 45) مْ ، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف بعد ظهر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية بسبب تأثير نسيم البحر.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 36) مْ ، وتكون مابين (38-40) مْ على الدواخل ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 42) مْ وتصل على غدامس الى (45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (38 – 40) مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

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