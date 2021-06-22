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بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا تكشف حصيلة ضحايا الألغام في 2020

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، يوم أمس الاثنين، أن آخر إحصائيات ضحايا الألغام في ليبيا؛ تشير إلى مقتل 99 شخصًا وإصابة 147 آخرين، خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مايو 2021.

وأشارت إلى أن الألغام ومخلفات الحرب تُشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة الطبيعية، إذ يُعدّ المدنيون هم الضحية الأولى لها، ومصدر أرقام الضحايا المذكورة، هو آخر تقرير للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب.

وقالت البعثة إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع عدة تُعزّز عودة الحياة الطبيعة في ليبيا، ومن ضمنها مشاريع مكافحة الألغام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كذب في كذب
    هولاء كذابين …!!
    الضحايا هما الليبيين ضحايا الناتو
    الي قصفهم الناتو بصواريخ بروءوس نووية سنة 2011
    وراح ضحايا ليبين مالين خمسة آلى عشرة الألف ليبي
    في جريمة حرب منقطعة النظير ضد الانسانية –
    كما يحدث الان في اليمن منذ عام 2015 –
    على مرءى ومسمع العالم –
    ومازال السفهاء يسارعون فالكفار يطلبون رضاهم – !!!!
    اللهم انك عزيز ف انتقم لكل من مات بسبب سفاهة الظالمين وانصر الاسلام وتبث قلوب المؤمنين على ذكرك ورضاك … اللهم امين

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