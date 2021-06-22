«الأرصاد»: البحر هادئ وارتفاع الموج لن يتجاوز المتر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن البحر هادئ ولا يتجاوز ارتفاع الموج اليوم الثلاثاء المتر الواحد، في حين تتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الريح جنوبية شرقية إلى جنوبية سرعتها بين 05 و20 عقدة .

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة بين 23 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح متغيرة الاتجاه، إلى جنوبية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، و شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى هادئ.

– درجة الحرارة 23 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

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