بعثة الاتحاد الأوروبي: الألغام في ليبيا خلفت 99 حالة وفاة

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن الألغام في ليبيا خلفت 99 حالة وفاة و147 إصابة خلال الفترة من أبريل 2020 إلى مايو 2021.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل خطر حقيقي على الحياة الطبيعية إذ يعد المدنيين هم الضحية الأولى لها مضيفة أنه في ليبيا، لا يخفى على أي منا مقدار الخطر الذي تشكله هذه المخلفات ففي آخر تقرير للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، تم الكشف عن أحدث الاحصائيات لضحايا الألغام في ليبيا خلال العام الماضي (من أبريل 2020 وحتى مايو 2021) والذي بلغ 99 وفاة و147 إصابة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على دعمه عدة مشاريع تعزز عودة الحياة الطبيعة في ليبيا ومن ضمنها مشاريع مكافحة الألغام.