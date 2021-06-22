قوة من إنفاذ القانون تدعم الشرطة الزراعية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بصبراته

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق حملة لضبط الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة صبراتة، وذلك بالتعاون مع فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الامنية لدعم دوريات الشرطة الزراعية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن تلك الحملة جاءت تنفيذاً لتعليمات النائب العام، حيث قامت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بدعم وإسناد دوريات الشرطة الزراعية في ضبط الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة صبراتة.

وأكد أنه تم ضبط عدد من الاعتداءات والمخالفات وبناء عشوائي وكذلك ضبط آلة كانت تستخدم في تسوية الأراضي.

وانتقل رئيس مكتب التحقيق بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس لهذه الأماكن وفتح محاضر بشأن هذه الاعتداءات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.