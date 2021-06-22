المنفي يتوجه إلى روما

توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية إلى إيطاليا.

واستقبلت روما، الخميس الماضي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أجرى على مدار يومين مباحثات مع الجانب الإيطالي بشأن «العلاقات بين البلدين».

وتأتي زيارة المنفي إلى إيطاليا عشية انعقاد مؤتمر برلين الثاني، الذي من المقرر أن ينطلق غدا الأربعاء، ليؤكد على «الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر»، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن صادر دبلوماسية.

تتكون مسوَّدة البيان الختامي من ستة أقسام (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات)، لا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات، وفق الوكالة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مع كبار ممثلي حكومات: ليبيا والجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا) ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

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