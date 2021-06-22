مؤسسة النفط وشركة الكهرباء تبحثان التوجه للطاقات المتجددة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي سبل التكامل والتعاون بينهما الآنية والمستقبلية والبدء في التوجه للطاقات المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مناقشة المواضيع ذات العلاقة المشتركة، وتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلي.

كما تناول النقاش الخطط المستقبلية للشركة العامة للكهرباء وبرامج التوسع على المدى القريب والبعيد، واحتياجاتهم المستقبلية كما ناقش الجانبان سبل التوجه للطاقات المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية وعرضت المؤسسة على الشركة مساعدتها والتنسيق مع شركائها في هذا المجال والعمل معا في سبيل الوصول لهذا الهدف وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأكد صنع الله أن من أوليات المؤسسة توفير الغاز للسوق المحلي وخاصة لمحطات الشركة العامة للكهرباء وأن الكميات المتوفرة حاليا تلبي احتياجات الشركة.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط عاكفة على وضع خطط تطوير لبعض الحقول الغازية ( الحمادة والعطشان ) وستنتهي منها في الأشهر القريبة القادمة وتحتاج فقط لتوفر الميزانيات المطلوبة لتطويرها.