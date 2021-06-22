منظمة حقوقية تدعو إلى إستكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار

اكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تثمينها جهود الحكومة الألمانية و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، لدعم الحل السياسي وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في ليبيا ، من خلال عقد مؤتمر برلين الثاني بشأن الأزمة الليبية والمقرر انعقاد أعماله في 24_ يونيو الجاري .

وأكدت اللجنة في بيان على أهمية العمل لتأكيد إلتزام القوي الإقليمية والاطراف الليبية من أجل الإسراع في إستكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار ، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون إستثناء ، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح ، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23_ أكتوبر_2020.م .

وجددت اللجنة رفضها القاطع لشرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية ، ودعت ، كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وثيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية ، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .

وشددت على أهمية حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة وجمع السلاح في عموم البلاد ، وإصلاح قطاع الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية ، وتوحيد الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل ضمان تحقيق الأمن والإستقرار في عموم البلاد .

وحذرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021م ، وتطالب مؤسسة اللجنة الوطنية ، مجلس النواب الليبي وملتقي الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية ، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد .

كما طالبت، حكومة الوحدة الوطنية ، بسرعة العمل للقيام بخطوات ملموسة لتهيئه الظروف لإجراء الإنتخابات والتي في مقدمتها تحسين الوضع الإنساني ، وتحقيق الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات الأساسية ، وكذلك القيام بالإجراءات الكفيلة لدعم المفوضية العليا للانتخابات فنيا وماليا .