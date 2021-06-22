وفد من وزارة المواصلات يبحث في القاهرة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا ومصر

زار وفد من وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية مدينة الإسكندرية المصرية لعقد اجتماع مع نظرائهم من رؤساء القطاعات والجهات السيادية بقطاع النقل المصري لبحث إجراءات تعزيز التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين.

وذكرت زارة المواصلات، في بيان لها، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 20/04/2021 بمدينة طرابلس بين كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ووزير النقل بجمهورية مصر العربية والمتضمنة إجراءات تعزيز التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين.

وضم وفد الجانب الليبي رئيس مصلحة النقل البري ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية ومدير المكتب القانوني بديوان وزارة المواصلات.

وعقدت اجتماعات تقابلية بين الطرفين تم خلالها مناقشة الإجراءات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم والتي نتج عنها توقيع محضر اجتماع تضمن إجراءات وآلية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم.