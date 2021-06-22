وزارة الداخلية: ضبط الاعتداءات على أراضي الدولة في صبراته

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة صبراتة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنهتنفيذا لتعليمات النائب العام قامت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بدعم وإسناد دوريات الشرطة الزراعية في ضبط الاعتداءات والإنتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة صبراتة.

وبينت وزارة الداخلية أنه جرى ضبط عدد من الاعتداءات والمخالفات والبناء العشوائي وكذلك ضبط آلة كانت تستخدم في تسوية الأراضي.

وانتقل رئيس مكتب التحقيق بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس لهذه الأماكن وفتح محاضر بشأن هذه الاعتداءات وتخذ كافة الإجراءات القانونية.