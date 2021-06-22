مسؤولة أممية تكشف أهداف مؤتمر «برلين 2»

كشفت روز ميري دي كارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أجندة عمل وأهداف مؤتمر «برلين 2»، المزمع عقده في ألمانيا حول ليبيا.

وقالت دي كارلو، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة”.

ومن المقرر أن تشارك روز ميري دي كارلو، في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، إذ ستقود وفد الأمم المتحدة في المؤتمر نيابة عن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.

وتشهد العاصمة الألمانية «مؤتمر برلين» حول ليبيا، غدًا الأربعاء، بمشاركة وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، والذي تشارك فيه الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، تحدث في إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، أمس الاثنين، حول استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، محذرًا من هذا يرسخ انقسام ليبيا، وداعيًا إلى ضرورة ضمان مغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بشكل منتظم، إضافة إلى نزع سلاحهم، وتسريحهم ودمجهم في بلدانهم.