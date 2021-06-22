البعثة الأممية: أمل بركة بطلة المصالحة المحلية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تشاطر الليبيين حزنهم على رحيل أمل بركة، وهي واحدة من رواد وصنّاع السلام في ليبيا، وبطلة المصالحة المحلية، حيث قادت “فريق المرأة الليبية للسلام”.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن بركة عملت بلا كلل من أجل المصالحة بين المجتمعات والجمع بين الناس وتقدمت “بأحر تعازيها لأسرة السيدة بركة وزملائها وكذلك للنساء الليبيات اللائي فقدن واحدة من رئدات بناء السلام”.

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وتوفت الناشطة بركة، التي تنتمي لمدينة تاورغاء، في حادث سير خلال مشاركتها في افتتاح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.