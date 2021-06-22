العرادي: الحديث عن القرار رقم 5 لسنة 2014 هو حديث عن العدم

حذر أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، عبدالرزاق العرادي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من اتخاذ أي إجراء يخص الانتخابات المقبلة دون التوافق مع ما يسمى “مجلس دولة”.

العرادي، وفي تغريدة له على تويتر، موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: “الحديث عن القرار رقم 5 لسنة 2014 هو حديث عن العدم”، متابعا “القرار معدوم من عدة أوجه؛ بنص أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.

وأضاف محذرا ، “أن أي إجراء متعلق بالانتخابات هو مقيد بضرورة التوافق مع ‎المجلس الأعلى للدولة بموجب النص الصريح في ‎الاتفاق السياسي”.

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