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العرادي: الحديث عن القرار رقم 5 لسنة 2014 هو حديث عن العدم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حذر أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، عبدالرزاق العرادي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من اتخاذ أي إجراء يخص الانتخابات المقبلة دون التوافق مع ما يسمى “مجلس دولة”.

العرادي، وفي تغريدة له على تويتر، موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: “الحديث عن القرار رقم 5 لسنة 2014 هو حديث عن العدم”، متابعا “القرار معدوم من عدة أوجه؛ بنص أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.

وأضاف محذرا ، “أن أي إجراء متعلق بالانتخابات هو مقيد بضرورة التوافق مع ‎المجلس الأعلى للدولة بموجب النص الصريح في ‎الاتفاق السياسي”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • العره دى من نوعية المحامى حسن صبانخ فى فيلم الافوكاتو للفنان عادل امام حيث يمثل دور محامى عديم الضمير .
    فما يسمى مجلس للدولة هو والعدم سواء لانه من مخلفات اتفاق الصخيرات وما يستند عليه من بند 15 باشراك مجلس الدولة مجلس التواب سقط بموجب بند اخر فى الاتفاق يحدد صلاحية اتفاق الصخيرات بعامين فقط انتهت عام 2017 وكل ما حصلتم عليه بعد هذا التاريخ من رواتب او مكافآت فهى بدون وجه حق اما مجلس النواب فمنتخب من الشعب ياكلب ويظل فى عمله حتى ياتى مجلس اخر منتخب ولهذا فان الاتفاق السياسى يعطى الحق لمجلس النواب منح الثقة للحكومة والتصديق على التعيينات للمجلس الرئاسى والتصديق على اعلان حالة الطوارئ اما مايسمى مجلس الدولة فلم يذكر لع اى صلاحية بالاتفاق اما مايقال عن اتفاق بوزنيقة فطالما لم يصدق عليها مجلس النواب فلا قيمة لها !!

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