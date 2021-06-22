الفريق الاستشاري بالمنطقة الشرقية يبحث صعوبات عمل مؤسسة الاستثمار

عقد بمدينة بنغازي، أمس الاثنين، اجتماعا ضم كلا من أعضاء الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وحضر الاجتماع عن الفريق الاستشاري الدكتورة “انتصار عثمان”، وعن المؤسسة الدكتور “حسين محمد” رئيس مجلس الادارة، والسيد “فوزي الحاسي” عضو مجلس ادارة المؤسسة والسيد “مروان سعد سلطان” مدير الشؤون الادارية بالمؤسسة، والسيدة “نجاة العريبي” مدير المكتب القانوني بالمؤسسة.

ورحب مدير المؤسسة بالفريق وأثنى على المجهودات التي يقوم بها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في إنجاح القطاع الاقتصادي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، كما ناقش المجتمعون العوائق التي تواجه المؤسسة في سير عملها والانقسام الحاصل فيها، كذلك أهم المشاكل التي يعاني منها مجلس الإدارة من عدم وجود مرتبات للموظفين ومشاكل إجراءات المقر والكهرباء وغيرها.

كما تمت مناقشة الآلية التي سيتم بها دمج المؤسستين وقاموا بتقديم بعض المستندات التي توضح المشاكل الإدارية والمالية والقانونية، وأبدو استعدادهم للتشاور مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سبيل إنجاح عمل المؤسسة وسبل الدمج من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي في الداخل والخارج.

واختتم الاجتماع على أن ترفع جميع المستندات المقدمة من المؤسسة إلى الوزير للنظر فيها.