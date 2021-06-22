النائب العام يلتقي رؤساء النيابات الابتدائية في 4 بلديات

التقى النائب العام الصديق الصور، محامي عام محكمة استئناف غريان، ورؤساء النيابات الابتدائية في جادو ،الزنتان ، نالوت ، غريان ، ومديري وأعضاء النيابات الجزئية.

وخُصّص اللقاء للاستماع إلى تقييم الأعضاء لكيفية سير العمل، حيث تم التأكيد على عدم سير العمل بانتظام؛ نتيجة عدم توافر الإمكانات المادية اللازمة لحسن العمل وصعوبة تأمين ونقل المستندات والوثائق التي يتطلب العمل ضرورة الاطلاع عليها بين النيابات وبينها، وبين الهيئات الأمنية الواقعة ضمن دائرة الاختصاص.

من جهته، بيَّن النائب العام للحضور الاستراتيجية التي سيعمل عليها المكتب لدعم الاستقلال، والرفع من قدرة ومهارة أعضاء النيابة العامة على أداء العمل الإداري والقضائي.

وتأتي زيارة الصديق الصور في إطار استكمال الزيارات التفقدية للنيابات العامة.

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