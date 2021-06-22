عقيل: المليشيات المحطة الأعظم في عدم الاستقرار والمحضرة لتزوير الانتخابات

حذر المحلل السياسي، عز الدين عقيل، من أن استمرار وجود المليشيات المسلحة يؤدي إلى وجود حالة من عدم الاستقرار لاحتمال تأثيرهم على مجريات ونتائج الانتخابات المقبلة لدرجة تصل إلى التزوير.

وقال عقيل، في منشور له عبر فيسبوك، “الناطق باسم دبيبة اعتبر أن خروج المرتزقة يعد محطة من محطات الإعداد للانتخابات!”.

ووجه حديثه إلى محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، قائلا: “أنا أقول لك يا بوحميد : بأن المليشيات المحلية الذين لم تذكرهم هم المحطة الأعظم”.

واعتبر الناشط السياسي أن المليشيات المسلحة قد يؤثرون على نتائج ومجريات الانتخابات المقبلة، قائلا: “إنهم هم المحاصرون للدوائر الانتخابية والمحضرون لتزوير النتائج وليس المرتزقة”.

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