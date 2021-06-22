البعثة الأممية: الراحلة «آمال بركة» بطلة المصالحة المحلية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تشاطر الليبيين حزنهم على رحيل «آمال بركة»، وهي واحدة من رواد وصنّاع السلام في ليبيا.

وقال بيان صادر عن البعثة “بركة بطلة المصالحة المحلية، حيث قادت فريق المرأة الليبية للسلام وعملت بلا كلل من أجل المصالحة بين المجتمعات والجمع بين الناس”.

وأضاف البيان “تتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأحر تعازيها لأسرة السيدة بركة وزملائها وكذلك للنساء الليبيات اللائي فقدن واحدة من رائدات بناء السلام”.

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد نعى وفاة الناشطة الحقوقية آمال بركة، من مدينة تاورغاء والتي توفيت إثر حادث سير خلال مشاركتها افتتاح الطريق الساحلي.

وقال الدبيبة في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الناشطة الحقوقية «آمال بركة» من مدينة تاورغاء والتي فقدناها إثر حادث سير أليم عند مشاركتها في افتتاح الطريق بين مصراتة وسرت، غمدها الله بواسع رحمته ونتمنى الشفاء العاجل لزميلاتها من فريق حملة نساء ليبيا”.