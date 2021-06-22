نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى استمرار تأثير موجة الحرّ على أغلب مناطق غرب ليبيا .

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 45) مْ ، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف بعد ظهر يوم الغد على بعض المناطق الساحلية بسبب تأثير نسيم البحر.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ ، وتكون ما بين (38-40) مْ على الدواخل ، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ وتصل على غدامس إلى (45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (38 – 40) مْ.

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