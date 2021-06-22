تطوّر مرتقب قريبًا.. لجنة “5+5” تكشف مصير “الطريق الساحلي”

أصدرت لجنة “5+5” العسكرية بيانًا عقب زيارة تفقدية أجرتها الثلاثاء للطريق الساحلي، مؤكدةً أن الطريق بحاجة لإصلاحات عاجلة، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع الشركة المختصة لإنهاء الصيانة، خلال أيام قليلة.

وأضافت اللجنة أنها وقفت على مواقع الترتيبات الأمنية لإقامة البوابات، وأعطيت الضوء الأخضر لبدء إدخال المعدات، والتجهيزات الخاصة بها.

وكشف البيان عن لقاء عُقِد بين غرف العمليات الميدانية من الطرفيْن ولجنة الترتيبات الأمنية على خط التماس لأول مرة لغرض التنسيق بشأن إجراءات فتح الطريق.

وشددت لجنة “5+5″، في ختام بيانها، على استمرار اجتماعاتها وأعمالها الميدانية لفتح الطريق الساحلي، فور انتهاء أعمال الصيانة خلال أيام قليلة.

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