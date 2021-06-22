شركة سرت: لن ندخر جهدا في مساعدة منطقة مرادة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى أن الشركة لن تدخر جهداً في مد يد العون لمنطقة مرادة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة شركة سرت بمقر الشركة أمس الاثنين رئيس مجلس شيوخ وحكماء منطقة مرادة بوسيف عمر وعضو مجلس الإدارة مصطفى هماد.

وتباحث الجانبان التعاون المشترك وبعض المشاريع الهامة التي يمكن أن تساهم بها الشركة خدمة للمنطقة والتي تندرج تحت برامج التنمية المستدامة.

وأشاد عمر بالعلاقة الطيبة بين شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وبلدية مرادة التي تُعد من المناطق المجاورة لعمليات الشركة وتشكل أهمية كبيرة لاستقرارها.