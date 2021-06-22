حويلي: تحرك القوات المسلحة في الجنوب عمل عدائي في ظل صمت المجلس الرئاسي

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي عن ما يسمى “مجلس الدولة” عبد القادر حويلي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بأهمال المنطقة الجنوبية.

حويلي الموالي بشدة لتركيا أوضح في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إن “هذا الإهمال جعل المنطقة مستباحة، واصفًا في ذات الوقت التحركات العسكرية للقوات المسلحة في الجنوب بالعمل “العدائي” في ظل صمت المجلس الرئاسي”، على حد وصفه.

وزعم حويلي إن “هذه التحركات تسببت لليبيا بمشاكل حقيقية مع الجيران مثل ما يحدث الآن مع الجزائر وتشاد خلال الفترة الماضية عند دخول “مسلحين” تابعين للقوات المسلحة إلى تشاد وقتلهم الرئيس التشادي إدريس ديبي”، على حد زعم عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري.

ودعا حويلي “المجلس الرئاسي أن يكون حاسما فيما يتعلق بالجنوب ويمنع أي ميليشيات مسلحة من تهديد الدول المجاورة ويعمل على ضمان استقرارها بالتنسيق مع قادة دول الجوار”، على حد تعبيره.

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