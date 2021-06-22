محادثات أمريكية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تجري محادثات مع الفاعلين الرئيسيين في ليبيا لسحب القوات الأجنبية قبل أن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم

وحسب رويترز نُقل عن نورلاند قوله: «سيكون ذلك تطورا مهما جدا ومؤثر جدا لكننا لا نقترح أن ننتظر حتى العام المقبل لمحاولة إحراز بعض التقدم».

وأضاف المبعوث الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند للصحفيين إن جزءًا من أهمية الانتخابات الليبية يتمثل في أن يكون لحكومة شرعية وذات مصداقية كاملة أن تدفع الجهات الأجنبية لسحب قواتها.

وأوضح نورلاند أن «هناك مفاوضات جارية مع بعض الفاعلين الرئيسيين بهدف محاولة إخراج بعض المرتزقة من المقاتلين الأجانب».

وأشارت رويترز إلى أنه من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا هذا الأسبوع.