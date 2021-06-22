المسماري: من أثاروا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد اعتماد الاتفاق على الاحتكام لقاعدة دستورية هم المعُرقلين للانتخابات

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن الخلاف مازال مستمرا حول القاعدة الدستورية، وهل سيتم اللجوء للاستفتاء على الدستور أم الاعتماد على القاعدة الدستورية، وهل ستكون الانتخابات برلمانية أم رئاسية أيضًا، وهل سيتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أم من الشعب مباشرة، بالإضافة إلى شروط الترشح للرئاسة.

المسماري، وفي تصريحات متلفزة تابعتها قناتنا، أوضحت أن الليبيين جميعًا يسعون لإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء الأزمة الليبية والقضاء على الانقسام وتفرق الأجسام، ولتجديد الشرعية بشكل يمثل كل الليبيين، مشيرة إلى أن الانتخابات وسيلة لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

وأكدت أن مؤتمر “برلين 2” سينجح إذا استطاع الاتفاق على الاستحقاقات السابقة للانتخابات، والتعبير عن اتفاق المجتمع الدولي على مساعدة الليبيين، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية لازالت تواجه مشكلة في توحيدها حتى الآن، كما أن ملف المصالحة ما زال بعيدا عن تحقيق أي إنجاز.

وأضافت أن ليبيا مازالت تواجه مشكلة انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى استمرار مشاكل المهجرين والنازجين، وهي قضايا تعيق الاستحقاق الانتخابي.

وأشارت إلى مشروعية التساؤل عن ضمانات نتائج الانتخابات، وكذلك ضمانات إجرائها، مؤكدة أن من يملك تلك الضمانات هو المجتمع الدولي، كما أنه هو من يملك مساعدة ليبيا على إخراج القوات الأجنبية.

وأكدت أن الانتخابات بحاجة إلى ضمانات من الأمم المتحدة التي يجب أن توفر مراقبة على صندوق الانتخابات وأن تدعم المسار الأمني، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تحدث مع أطراف وقوى سياسية في بنغازي وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها.

ورأت أن مجلس النواب لن يكون حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات، كما أن الشعب الليبي ستكون له كلمة لأنه لم يعد لديه صبر تجاه مجلس النواب أو غيره من المكونات.

وطالبت الشعب الليبي خاصة الشباب والقوى السياسية بممارسة الضغط على مجلس النواب للحصول على حقه في الانتخابات، وكذلك على المجلس الرئاسي للبدء في ملف المصالحة.

وأكدت أنه دون توحيد المؤسسة العسكرية لا يمكن الحديث عن ضمانات للانتخابات لا من حيث إجراؤها ولا من حيث نتائجها.

وأشارت إلى أن القاعدة الدستورية لم تطرح للمناقشة من قبل مجلس النواب بعد، حيث كانت الفترة الماضية مخصصة لمناقشة الميزانية والتعديلات التي طلبها النواب، متوقعة أن يشهد الأسبوع المقبل مناقشة القاعدة الدستورية.

ورأت أن مجلس النواب ليس وحده من يتسبب في تعطيل خطوات الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن المعرقلين الحقيقيين هم من أثاروا من جديد مسألة الاستفتاء على الدستور بعد اعتماد خارطة الطريق، والاتفاق على الاحتكام لقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، في الوقت الذي تم فيه رفض قانون الاستفتاء على الدستور الذي أقره البرلمان وحوله لمجلس الدولة.

وأكدت أن الموقف بشأن الاستفتاء على الدستور المختلف عليه هو خلاف حقيقي، لعدة أسباب منها ما يتعلق بضمانات الحقوق والحريات في الدستور، والأهم من ذلك هو غياب مكون حقيقي من مكونات الشعب الليبي وهم أمازيغ ليبيا الذين أعلنوا مقاطعتهم الاستفتاء على الدستور.

وشددت المسماري في ختام حديثها، على أن أي تاجيل أو عرقلة للانتخابات تعتبر مصادرة لحق الليبيين في اختيار رئيس لهم.

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