الاتحاد الأوروبي: الألغام تقتل 99 شخصًا وتصيب 147 خلال عام بليبيا

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن آخر إحصائيات ضحايا الألغام في ليبيا؛ تشير إلى مقتل 99 شخصًا وإصابة 147 آخرين، خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مايو 2021.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، أن الألغام ومخلفات الحرب تُشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة الطبيعية، إذ يُعدّ المدنيون هم الضحية الأولى لها، ومصدر أرقام الضحايا المذكورة، هو آخر تقرير للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب.

وقالت البعثة إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع عدة تُعزّز عودة الحياة الطبيعة في ليبيا، ومن ضمنها مشاريع مكافحة الألغام.