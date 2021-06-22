بوقعيقيص: القسَم مسألة شكلية وهل التزم من أقسم بالولاء للثورة برعاية مصالح الليبيين؟

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن النقاط الخلافية في اللجنة القانونية لملتقى الحوار، دارت حول جنسية المرشح للرئاسة، وما إذا كان سيسمح لحاملي جنسية أخرى بالترشح.

بوقعيقيص، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، أوضحت أن القاعدة القانونية المجردة وقواعد المساواة تلزم أن يكتفى بقبول الترشح من كل ليبي الجنسية، على أن تكون مسألة اختيار من يحمل جنسية أخرى قد تكون الظروف اضطرته إليها مسؤولية الناخب.

وأكدت أن الناخب عليه مسؤولية عند اختيار من يمثله، وأن له حرية أن يختار من يحمل جنسية أخرى، خاصة أن الجميع يعرفون ظروف حمل جنسية أخرى في الفترة الأخيرة، مشيرة بأن اللجنة لن تقصي أحدًا بل ستفتح بابا للمساواة على المستوى القانوني.

وأشارت إلى أن هذه النقطة كانت محل خلاف داخل اللجنة، وهناك من طلب أن يتخلى المرشح عن جنسيته قبل الترشح، وهناك من رفض تماما أن يتحلى المرشح بجنسية أخرى غير الليبية، مؤكدة أن عمل اللجنة وفق خارطة الطريق التي نصت على المساواة يلزمها بوضع قاعدة قانونية مجردة.

وأضافت أن هناك خلافًا آخر بشأن القسم الذي يؤديه الرئيس القادم، حيث يرى البعض العمل بالقسم المعمول به حاليا، والذي يتضمن أن يكون الرئيس مخلصًا لأهداف ثورة 17 فبراير.

وأردفت: “بالنظر إلى الواقع، هل أوفى الذين أقسموا بهذا القسم بالفعل لأهداف فبراير، وهل التزموا برعاية مصالح الليبيين”، مؤكدة أن القسم في ليبيا أصبح مسألة شكلية لا قيمة لها.

ورأت أن القانونيين عند وضع صياغة القسم يجب أن يبتعدوا عن ارتباطه بأي مرحلة سياسية أو انحياز لفترة معينة، وأن يكون القسم لله والشعب والوطن، وهذا هو القسم الحقيقي، بحسب قولها.

ونوهت بأن البعض تحجج بأن النظام السابق ظل لمدة 40 سنة يقسم على الولاء لما يسمى “ثورة الفاتح”، ومن ثم يجب أن يظل القسم بالولاء لفبراير على الأقل لمدة 20 عامًا.

ورأت أن مجلس النواب عليه مسؤولية كبيرة في إجراء الانتخابات، نافية أن كل الضمانات هي ضمانات دولية فقط، بل على الأجسام الليبية مسؤولية، وكذلك الشعب والقوى السياسية.

وأشارت إلى أن مجلس النواب لم يبت حتى الآن في المناصب السيادية أو الميزانية، فيما أكدت أن اللجنة القانونية لم تفشل في إخراج القاعدة الدستورية، ولكنها أخرجتها ثم دار حولها خلاف بشأن بعض النقاط، ومن ثم تمت إحالتها إلى مجلس النواب.

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