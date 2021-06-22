العبار: الحكومة عازمة على تعزيز التعاون النفطي مع الشركات العالمية

أكد وكيل وزارة النفط والغاز رفعت محمد العبار عزم الحكومة تعزيز التعاون النفطي مع الشركات النفطية العالمية

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة النفط والغاز رفعت محمد العبار اليوم الثلاثاء وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والتعاون المشترك على أسس تجارية بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف العبار “أبلغني رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه عازم على خلق علاقات تجارية مشتركه بين البلدين الشقيقين تشجع على جذب الاستثمار وخلق النمو والتنمية وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط” مردفا على اعتبار أن دولة الإمارات مركزا عالميا للمال والأعمال فإن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيؤدي زيارة رسمية للإمارات للاجتماع مع وزارة الطاقة والشركات الوطنية الإماراتية برفقته وفد رفيع المستوى بهدف النظر في الفرص التي يمكن أن تحقق قيمة فعلية مضافة لقطاع النفط الليبي نهدف من خلالها إلى خلق تكامل لمصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد العبار أن هناك رغبة حقيقية في التعاون مع الإمارات في كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الصناعات النفطية والمشروعات التنموية وخلق بيئة تهدف ليبيا من خلالها إلى صيانة البنية التحتية وجذب الاستثمار النفطي إلى ليبيا.

وفي هذا الصدد رحب المزروعي بالتعاون مع ليبيا مؤكدا التقدير لما تبذله وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من جهود لتحقيق نقله نوعية وبناء شراكات استراتيجية وفرص استثمارية مشتركة على أسس تجارية تتماشى وأعلى المعايير الدولية .

وأضاف نحن نتطلع إلى التعاون والمساهمة في صيانة البنية التحتية في قطاع النفط الليبي وتحقيق المنفعة المتبادلة وتقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وكان وزير النفط والغاز أصدر قرارا بناء على تعليمات رئيس الحكومة بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة النفط والغاز وعضوية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج للاجتماع مع الشركات العالمية التي تُعنى بالصناعة النفطية بهدف تحريك عجلة التنمية في البلاد وهي خطوة تتبعها خطوات مع باقي الدول المهتمة بقطاع النفط الليبي بحسب كتاب وزير الدولة عادل جمعه الموجه إلى وزير النفط والغاز بناء على تعليمات رئيس الوزراء.