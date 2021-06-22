حمودة: إجراء الانتخابات يحتاج لخروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي ووضع القاعدة الدستورية والدعم الدولي

كد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، أن الذهاب إلى الانتخابات في يوم 24 ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يتطلب خروج المرتزقة، وفتح الطريق الساحلي.

وأشار حمودة، في مداخلة هاتفية لقناة “العربية”، إلى بعض الترتيبات المهمة من أجل الذهاب إلى الانتخابات في موعدها نهاية العام؛ تتمثل في وضع القاعدة الدستورية والتوصل إلى خارطة طريق جديدة.

ولفت إلى أهمية حشد ما وصفها بـ”القوى الدولية الصديقة” لدعم المسار السياسي في ليبيا، حتى بلوغ موعد 24 ديسمبر لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

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