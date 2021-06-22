بعد تكليفه برئاسة فرع الوطنية للشباب بمصراتة.. الشويهدي: الشباب عماد الأمة

أصدر مجلس المنظمة الوطنية للشباب الليبي، القرار رقم (46) لسنة 2021 بشأن إنشاء فرع للمنظمة في مصراتة، وتكليف السيد/ خالد عبدالسلام الشويهدي رئيسا لفرع المنظمة في المدينة.

وقال الشويهدي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن المنظمة تسعى للم الشباب والدفاع عن حقوقهم وواجباتهم والنهوض بهم وإقحامهم في العمل للنهوض بالوطن كونهم عماد الأمة، وكذلك توجيههم التوجيه الصحيح كلا حسب تخصصه للرقى بالبلاد، وحمايتهم من الزج بهم في الحروب بل وأيضا توفير الفرص لهم في الدراسة والعمل كلا حسب مجاله.

كما أعرب الشويهدي، عن أمله في أن يوفقه الله عز وجل في هذه المهمة التي أوكلت له لتقديم المساعدة والدعم لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.

وأضاف الشويهدي، أن فرع المنظمة في مصراتة سيشرع خلال الأيام المقبلة في عقد اجتماعات للتعريف بالمنظمة وتصنيف كلا حسب تخصصه ومن ثم الانطلاق للعمل الجماعي في المدينة وخارجها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فعاليات قريبة بعد ترتيب البيت الداخلي للمنظمة.