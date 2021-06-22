عثمان: “جنيف 2” سيتوصل لحل لأزمة القاعدة الدستورية وما بعد ذلك هو الأصعب

أفاد عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، بأن ملتقى ‏الحوار السياسي المقرر إقامته في جنيف الفترة المقبلة، سيتوصل ‏لحل فيما يخص القاعدة الدستورية، واصفًا ذلك بأنه التحدي ‏الأصعب بعد الوصول إلى تلك القاعدة.‏

عثمان، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، أوضح أن عملية الحل السياسي طويلة، تحتاج إلى مجموعة من ‏الإجراءات والسيناريوهات، خاصة وأن هناك شركاء وأطراف ‏مختلفة، مضيفًا أنه ينبغي التمسك بإعادة الأمانة إلى أهلها ‏في 24 /‎ديسمبر، وترك هذا الأمر للناس، وهم أوعى من ‏النخب، وعليهم أن يقرروا ويتحملوا مسؤوليتهم.‏

ورصد عثمان النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، بأنه يمكن ‏حصرها في 6 نقاط رئيسية، جاءت على النحو التالي:‏

‏1- المسار الدستوري المتعلق في كيفية إعداد القاعدة الدستورية ‏والمرتبطة بوثيقة الدستورية وشرعيتها والطريقة المناسبة لإعداد ‏هذه القاعدة.‏

‏2- الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هل تكون متزامنة بنفس الوقت ‏أو متعاقبة بحيث تؤجل الانتخابات الرئاسية.‏

‏3- شروط الترشح وهل تؤدي إلى إقصاء أطراف معينة ‏للترشح. ‏

‏4- المكونات بحقوق معينة لم يتضمن في مسودة الدستور وينبغي ‏مراعاتها في القاعدة الدستورية.‏

‏5- الضمانات، فانتخابات بدون ضمانات كافية مغامرة وضمانات ‏محلية مثل الميثاق الوطني والمصالحة الوطنية والإجراءات التي ‏تسبق الانتخابات وضمانات دولية بالمسار العسكري والأمني وأي ‏مدى تريد هذه الدول انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.‏

‏6- أخيرا خلاف شكلي، حول شكل القسم الخاص بالرئيس ‏والنواب، هل سيكون القسم وطني عام أو مكتسب له علاقة ‏بالمراحل الانتقالية المعينة.‏

ولفت إلى أن هناك أجزاء يمكن الوصول فيها إلى توافقات، وأجزاء ‏تحتاج إلى تنازلات حتى تخرج القاعدة إلى النور، ملمحًا إلى أن ‏مشكلة الفرقاء في ليبيا هي التشخيص وهو ما يجعلهم يخرجون ‏بنتائج مختلفة.‏

وأشار إلى أن أزمة القاعدة الدستورية “سياسية” بامتياز، بما في ذلك ‏الصراع القانوني، حولها، مؤكدًا أن أسوأ ما في أزمة ليبيا حاليا ‏استخدام القانون في مهام سياسية، ولا ينبغي أن يقع القانون في ‏هذه المشاكل.‏

وتحدث عن أن السؤال المنطقي إذا لم نتوصل لقاعدة دستورية، ‏ماذا سيحدث؟، وأجاب بقوله إن هذا يضع جميع الاحتمالات ‏مفتوحة بدءًا من الحرب إلى الانقسام، ويضع البلاد في مسار إلى ‏مالا نهاية، ولو لم يحدث إنجاز انتخابات 24 ‎ديسمبر ‏فسيكون هناك انقلاب كبير.‏

وكشف أنه عند تشكيل السلطة التنفيذية، بدأت تتغير آراء الكثير ‏من الجهات السياسية، وإذا تجاوزنا التاريخ سنضع كل الاحتمالات ‏مفتوحة أمامنا ومن بينها دخول قوى جديدة إلى الصراعات القائمة ‏حاليا. ‏

وأكد أن الضامن الأساسي في تلك الانتخابات، هو التعويل على ‏الوعي اللازم للشعب الليبي، القادر على طرح حلول للأزمة، وكيفية ‏القبول بالذهاب إلى الانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، والقبول ‏بنتائج هذه الانتخابات حتى لو خرجت ليس كما تتوقعها.‏

وتحدث عن أن هناك 3 ضمانات أساسية لعبور تلك الأزمة، ‏متمثلة في ضمانات محلية وهو القبول بالحلول التوافقية والتوافق ‏يحتاج التنازل، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتوحيد المؤسسات ‏ودعم الاستقرار الأمني والعسكري.‏

وأشار إلى أن الضمانة الثانية، هي ضمانات مجتمعية من كل ‏الأحزاب والجماعات بحيث تساعد على الوصول إلى موعد ‏الانتخابات، وأخيرا ضمانات دولة، لتضمن عدم التدخل في ‏الانتخابات ودعمها.‏

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