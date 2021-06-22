عثمان: “جنيف 2” سيتوصل لحل لأزمة القاعدة الدستورية وما بعد ذلك هو الأصعب

أفاد عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، بأن ملتقى الحوار السياسي المقرر إقامته في جنيف الفترة المقبلة، سيتوصل لحل فيما يخص القاعدة الدستورية، واصفًا ذلك بأنه التحدي الأصعب بعد الوصول إلى تلك القاعدة.
عثمان، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، أوضح أن عملية الحل السياسي طويلة، تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات والسيناريوهات، خاصة وأن هناك شركاء وأطراف مختلفة، مضيفًا أنه ينبغي التمسك بإعادة الأمانة إلى أهلها في 24 /ديسمبر، وترك هذا الأمر للناس، وهم أوعى من النخب، وعليهم أن يقرروا ويتحملوا مسؤوليتهم.
ورصد عثمان النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، بأنه يمكن حصرها في 6 نقاط رئيسية، جاءت على النحو التالي:
1- المسار الدستوري المتعلق في كيفية إعداد القاعدة الدستورية والمرتبطة بوثيقة الدستورية وشرعيتها والطريقة المناسبة لإعداد هذه القاعدة.
2- الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هل تكون متزامنة بنفس الوقت أو متعاقبة بحيث تؤجل الانتخابات الرئاسية.
3- شروط الترشح وهل تؤدي إلى إقصاء أطراف معينة للترشح.
4- المكونات بحقوق معينة لم يتضمن في مسودة الدستور وينبغي مراعاتها في القاعدة الدستورية.
5- الضمانات، فانتخابات بدون ضمانات كافية مغامرة وضمانات محلية مثل الميثاق الوطني والمصالحة الوطنية والإجراءات التي تسبق الانتخابات وضمانات دولية بالمسار العسكري والأمني وأي مدى تريد هذه الدول انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.
6- أخيرا خلاف شكلي، حول شكل القسم الخاص بالرئيس والنواب، هل سيكون القسم وطني عام أو مكتسب له علاقة بالمراحل الانتقالية المعينة.
ولفت إلى أن هناك أجزاء يمكن الوصول فيها إلى توافقات، وأجزاء تحتاج إلى تنازلات حتى تخرج القاعدة إلى النور، ملمحًا إلى أن مشكلة الفرقاء في ليبيا هي التشخيص وهو ما يجعلهم يخرجون بنتائج مختلفة.
وأشار إلى أن أزمة القاعدة الدستورية “سياسية” بامتياز، بما في ذلك الصراع القانوني، حولها، مؤكدًا أن أسوأ ما في أزمة ليبيا حاليا استخدام القانون في مهام سياسية، ولا ينبغي أن يقع القانون في هذه المشاكل.
وتحدث عن أن السؤال المنطقي إذا لم نتوصل لقاعدة دستورية، ماذا سيحدث؟، وأجاب بقوله إن هذا يضع جميع الاحتمالات مفتوحة بدءًا من الحرب إلى الانقسام، ويضع البلاد في مسار إلى مالا نهاية، ولو لم يحدث إنجاز انتخابات 24 ديسمبر فسيكون هناك انقلاب كبير.
وكشف أنه عند تشكيل السلطة التنفيذية، بدأت تتغير آراء الكثير من الجهات السياسية، وإذا تجاوزنا التاريخ سنضع كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا ومن بينها دخول قوى جديدة إلى الصراعات القائمة حاليا.
وأكد أن الضامن الأساسي في تلك الانتخابات، هو التعويل على الوعي اللازم للشعب الليبي، القادر على طرح حلول للأزمة، وكيفية القبول بالذهاب إلى الانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، والقبول بنتائج هذه الانتخابات حتى لو خرجت ليس كما تتوقعها.
وتحدث عن أن هناك 3 ضمانات أساسية لعبور تلك الأزمة، متمثلة في ضمانات محلية وهو القبول بالحلول التوافقية والتوافق يحتاج التنازل، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتوحيد المؤسسات ودعم الاستقرار الأمني والعسكري.
وأشار إلى أن الضمانة الثانية، هي ضمانات مجتمعية من كل الأحزاب والجماعات بحيث تساعد على الوصول إلى موعد الانتخابات، وأخيرا ضمانات دولة، لتضمن عدم التدخل في الانتخابات ودعمها.
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