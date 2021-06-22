اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة دون تحديد موعد لفتح الطريق الساحلي

قرر المشاركون في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال ايام قليلة.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها بمدينة سرت وذلك لاستكمال الترتيبات الامنية اللازمة من أجل فتح آمن للطريق الساحلي بعد الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بذلك.

وأضاف المحجوب أنه وبعد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بحضور بعثة الامم المتحدة للتأكيد والوقوف على حالة الطريق فقد قررت تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال أيام قليلة وقد أكدت الشركة استعدادها وتم الاتفاق بهذا الشأن كما وقفت اللجنة على الأماكن التي تم تحديدها لتكون بوابات أمنية وتمركزات وسمحت اللجنة بإدخال المعدات الخاصة لتجهيز هذه المواقع.

وأشار المحجوب إلى أن اللجنة اجتمعت بغرفة عمليات الطرفين ولجنة الترتيبات الأمنية بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة من أجل التنسيق لتنفيذ المطلوب منهم.

وبين المحجوب أن اللجنة العسكرية 5+5 تؤكد على استمرار اجتماعاتها وأعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين وذلك لفتح الطريق الساحلي فور الانتهاء من هذه الأعمال خلال ايام قليلة قادمة .

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